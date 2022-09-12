12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Otomobil alacaklar dikkat | Yeni sorun ortaya çıktı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Otomobil alacaklar dikkat | Yeni sorun ortaya çıktı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Otomobil alacaklar dikkat | Yeni sorun ortaya çıktı

Avrupa'da, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yeni bir sorun ortaya çıktı. Rusya'nın Avrupa'ya ambargo uygulaması sebebiyle çıkan enerji sorunu otomotiv üretimini nasıl etkiler? Araç fiyatları değişir mi? İşte cevabı...

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili, "Enerji krizi tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına aldı. Araç üretiminde de enerji çok önemli bir faktör gibi gözüküyor. Enerji maliyetlerinin artması araçlardaki parçaların maliyetlerinin de ciddi oranda yükselmesi anlamına gelmektedir."

Milliyet'in haberine göre, Ertemel, "Bir örnek vermek gerekirse geçen hafta ve bu hafta araçların cam maliyetleri yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bu tüm yedek parçaya etki edecek anlamına geliyor." dedi.

"SIFIR ARAÇ FİYATLARININ YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Artış ithal edilen araçlara göre daha sınırlı olacaktır. Yaklaşık olarak yüzde 10-15 aralığında sıfır araç fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Burada önemli etkenlerden birisi döviz kurudur. Döviz kuru yükseldikten araç fiyatları yukarıya çıkacaktır."

"DAHA AZ MALİYETLERLE ATLATACAĞIZ"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Ancak tabi ki burada Avrupa'daki enerji krizine oranla ülkemizdeki beklediğimiz oran aynı seviyede değildir. Biz burada bu krizi daha az maliyetlerle atlatacağız diye umuyorum." dedi.

AVRUPA'YA KARŞI SON KOZ

Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Enerji maliyetlerindeki artışın otomobil fabrikalarında getirdiği enerji krizi hem Avrupa'da hem de ülkemizde maalesef negatif bir gelişme olarak son günlerde gündeme geliyor. Rusya, elindeki son kozu Avrupa'ya karşı uygulamış durumda, bu da otomobil üretimi gerçekleştiren fabrikalar özelinde ciddi bir krizi tetikleyecektir, zira resesyondan bahsediliyor."

"TÜRKİYE İLK TERCİH OLABİLİR"

Ertemel, "Bazı fabrikalarda üretime ara verme ya da kapasite düşümüne gidileceğini görüyoruz. Bu durum otomobil maliyetlerini ciddi oranda yükselteceği için, üretim sonrası araç fiyatlarının da önemli şekilde artmasına sebep olacaktır. Aynı şekilde enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle yerli üretim otomobil fiyatlarının da artacağını öngörmek mümkün. Ancak bu kriz durumu, ülkemizin alternatif bir pazar olmasına kısa vadede fırsat yaratabilir, tedarik edilebilecek belirli ürünler noktasında Türkiye ilk tercih olabilir.

Avrupa ülkeleri alternatif enerji kaynakları arayışında, ancak bugün yarın çözülecek bir sorun değil. Son 2 yıldır otomotivin ilk gündem maddelerinden biri haline gelen çip ve ham madde krizi ile lojistikteki problemler ise etkileri azalmış şekilde devam ediyor. Çip ve ham madde tarafındaki yatırımlar ve gelişmelerle bu taraftaki problemlerin ise tam anlamıyla bitişi 2023 yılının ortalarını bulacaktır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA