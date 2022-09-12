Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Otomobil alacaklar dikkat | Yeni sorun ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, Ertemel, "Bir örnek vermek gerekirse geçen hafta ve bu hafta araçların cam maliyetleri yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bu tüm yedek parçaya etki edecek anlamına geliyor." dedi.

"SIFIR ARAÇ FİYATLARININ YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Artış ithal edilen araçlara göre daha sınırlı olacaktır. Yaklaşık olarak yüzde 10-15 aralığında sıfır araç fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Burada önemli etkenlerden birisi döviz kurudur. Döviz kuru yükseldikten araç fiyatları yukarıya çıkacaktır."