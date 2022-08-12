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Togg test sürüşünde böyle görüntülendi! Direksiyonda Gürcan Karakaş...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Togg test sürüşünde böyle görüntülendi! Direksiyonda Gürcan Karakaş...

Türkiye yerli otomobilini merakla beklerken yeni bir görüntü daha geldi. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.

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