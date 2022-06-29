Dizel ve benzine veda! AB’den flaş karar! 2035 yılında son bulacak

Almanya ve İtalya dahil ülkelerin talebi üzerine, AB ayrıca sentetik yakıtlar veya plug-in hibritler gibi alternatif teknolojilerin kullanımı için yeşil ışık yakmayı kabul etti.

Onay, sera gazı emisyonlarının tamamen ortadan kaldırılmasına bağlı olsa da, teknolojilere çevre STK'ları tarafından itiraz edildi.