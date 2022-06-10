10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri BM'den sürücüsüz araçlar için hız sınırı kararı! Saatte kaç kilometre olacak?

BM'den sürücüsüz araçlar için hız sınırı kararı! Saatte kaç kilometre olacak?

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
BM’den sürücüsüz araçlar için hız sınırı kararı! Saatte kaç kilometre olacak?

Birleşmiş Milletler, sürücüsüz arabalar için planlanan değişiklik tasarısıyla dikkat çekti. 2020'de ABD ve Çin'de taksi şeklinde trafiğe çıkan sürücüsüz arabaların hız sınırının saatte 130 kilometreye çıkarılması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA