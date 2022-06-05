O model Mercedes’i olanlar dikkat! 1 milyon araç geri çağıracak

Alman basınında yer alan haberlerde ise söz konusu araçlarda yüksek korozyon durumunda özellikle güçlü veya sert bir frenlemenin fren servosunda mekanik hasara yol açmasının mümkün olabileceği, bu nedenle fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kopabileceği ve ayak freninin çalışmayabileceği belirtildi.