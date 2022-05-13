13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Otomotiv devinde büyük skandal! Binlerce aracını geri çağırdı

Otomotiv devinde büyük skandal! Binlerce aracını geri çağırdı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
ABONE OL
Otomotiv devinde büyük skandal! Binlerce aracını geri çağırdı

Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracın sahibine, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle sürüşü bırakma uyarısında bulundu. Alman otomobil üreticisi araçları geri çağırma kararı aldı. Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ VERİLECEK
Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
AP'nin haberine göre; geri çağırma, 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını kapsıyor.

"SERT FRENDE ARAÇLAR DURMAYABİLİR"
Mercedes yaptığı açıklamada, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceğini açıkladı.

GEREKİRSE ÖDÜNÇ ARAÇ VERİLECEK
Şirketten yapılan açıklamada, onarımların hemen yapılamaması durumunda bayilerin araç sahiplerine ödünç araba bulma konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA