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Togg'dan açıklama: Kötü niyetli kişiler...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Togg’dan açıklama: Kötü niyetli kişiler...

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını bildirdi.

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