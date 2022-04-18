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Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6’sı AB ülkelerine yapıldı

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının yüzde 64,6'sını yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

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