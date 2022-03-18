Yerli ve milli otomobil TOGG’un CEO’su açıkladı! Avrupa’nın en temizi

KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIMLA DEĞER YARATIYORUZ

Karakaş, Togg'un sürdürülebilirlik stratejisini kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Kullanıcı odaklı yaklaşımımızı sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde de benimsiyoruz. Böylelikle paydaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımız için ortak değer yaratma anlayışını tüm süreçlerimizin odak noktasına yerleştirerek, bunun etrafında yapılandırıyoruz. Çevresel boyutta hem ürün hem süreç açısından karbon emisyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevresel uyumluluk başlıkları ağırlık verdiğimiz konularımızın başında geliyor. Sosyal tarafta tüm paydaşlarla birlikte toplum için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ürünlerimizin hem üretim hem kullanım aşamasında sağlık ve güvenlik açısından güvenilir olması da sürdürülebilirliğin çok önemli bir parçası. Gemlik tesisimizdeki boyahanemiz 5 gr/m2'den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi. Döngüsel ekonomi, ürünlerin geri dönüşümü, 'ikincil ömürleri' meselesinde batarya konusunun üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."

Karakaş konuşmasında, sürdürülebilirlik konusunda proje bazlı işlerden ziyade bütüncül bakış açısına sahip yaklaşımlara ayrılan kaynakların artması gerektiğine de vurgu yaptı.