14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Volkswagen ve Ford'dan "elektrikli araçlar” için ittifak kararı

Volkswagen ve Ford'dan "elektrikli araçlar” için ittifak kararı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 14.03.2022
ABONE OL
Volkswagen ve Ford’dan elektrikli araçlar” için ittifak kararı

Son dakika haberleri... Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford "elektrikli otomobiller" için ittifakını genişleteceklerini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA