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Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni paylaşım: 160 robot provalara başladı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan yeni paylaşım: 160 robot provalara başladı

Son dakika haberi... Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor. TOGG'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.

TOGG'un Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'nin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri'ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor.

Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri başlayacak.

İşte o paylaşım...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Twitter sayfasından flaş bir paylaşım gelmişti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım.

Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.

2 yıl içinde dünya genelinde 350'nin üstünde elektrikli araç (EV) modeli yollarda olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı EV piyasasında, araçları birbirinden ayrıştıracak donanım ve yazılım teknolojileri de tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynayacak.

AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ise EV pazarında rekabeti çeşitlendirecek alanlar arasında. Dünyada bu teknolojiyi üreten 3 şirket var ve bunlardan birinin kurucuları Türk.

30 yılı aşkın bir süredir optik yansıtma ve görüntüleme teknolojilerine yoğunlaşan Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Ürey'in geliştirdiği gerçek zamanlı ve insan görüşünü taklit edebilen hologram teknolojisi, sürücünün görüş açısındaki bütün unsurları derinlikleriyle tespit edebilen bir özelliğe sahip.

Amaçlarının otomotiv sektöründe AR HUD pazarını domine etmek olduğunu dile getiren CY Vision CEO'su Orkun Oğuz, "AR HUD'da dünyada şu anda 3 tane şirket yarışıyor ama ilk defa biz nihai ürünümüzü sergiledik.

Ocak ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkardığımız ürünümüzün 500'e yakın demosunu yapıp dağıttık.

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