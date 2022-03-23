Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan yeni paylaşım: 160 robot provalara başladı

2 yıl içinde dünya genelinde 350'nin üstünde elektrikli araç (EV) modeli yollarda olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı EV piyasasında, araçları birbirinden ayrıştıracak donanım ve yazılım teknolojileri de tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynayacak.

AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ise EV pazarında rekabeti çeşitlendirecek alanlar arasında. Dünyada bu teknolojiyi üreten 3 şirket var ve bunlardan birinin kurucuları Türk.