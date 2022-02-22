Türkiye’den 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

"İSTANBUL'UN TANITIMINDA POZİTİF BİR ROL OYNAYACAK"

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İnsansız hava araçları teknolojilerinde yakaladığımız başarı ve dünyanın bize gösterdiği ilgiyle Türkiye'nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var. Otomotiv sanayinde hâlihazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Burada rakamlarla sizleri sıkmak istemem ama her yıl üstüne koyarak gelişen üretim ve ihracat performansımız hepinizin malumu. Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa'nın üreticilerinden bir tanesi. İşte bu kapasiteyi daha da öteye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, paylaşımlı mobilite, yeni nesil malzemeler ve hatta mobilite yaşam alanları üzerine yoğunlaşıyoruz. İşte TOGG'un Dünya'nın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi hepimiz takip ettik. İnşallah yerli ve milli aracımız piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacak. Diğer birçok firmanın da Türkiye'de bu kervana katılma planları olduğunu biliyoruz. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek. Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul'un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz."