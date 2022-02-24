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İkinci el otomobil alacaklar dikkat Uzman isimden uyarı geldi: Zararınız 100 bin TL’ye çıkabilir

Eskişehir'de bir kişinin satıcısının ekspertiz raporunu göstererek satışını yaptığı aracı, kendisi kontrol ettirmeden aldı. Ardından kuşku üzerine aracı yeniden ekspertize sokan adam neye uğradığını şaşırdı. Sahibinden ikinci el araba alacak vatandaşlara uzman isimden kritik uyarı geldi. Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun zararların 100 bin liraya yükselebileceğini dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 15:13
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat Uzman isimden uyarı geldi: Zararınız 100 bin TL’ye çıkabilir

Eskişehir'de satıcısının ekspertiz kontrolü yaptırarak tamamen orijinal diye satılan aracın hem ekleme hem de dört kapısının daha önceden değişmiş olduğu ortaya çıktı.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat Uzman isimden uyarı geldi: Zararınız 100 bin TL’ye çıkabilir

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Eskişehir'de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat Uzman isimden uyarı geldi: Zararınız 100 bin TL’ye çıkabilir

Yapılan kontrolde sözde tamamen orijinal diye satılan otomobilin arka ve ön kısmının farklı modellerde olduğu, 4 kapısının daha önceden değiştiği anlaşıldı. Ayrıca aracın ön cam direğinde, tavanında, arka kapılarında kesme olduğu; hava yastığının tamir gördüğü ve ön direklerin de işlemli olduğu ortaya çıktı.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat Uzman isimden uyarı geldi: Zararınız 100 bin TL’ye çıkabilir

NEREDEYSE 100 BİN TL'LİK ZARAR

Otomobil sahibinin ekspertiz kontrolü için işletmelerine geldiğini aktaran Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, araçla ilgili ortaya çıkan maddi zararı anlattı. Zararın yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Tosun, Bu araçtaki durum biraz farklı, satıcının orijinal diye almış olduğu bir araç.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat Uzman isimden uyarı geldi: Zararınız 100 bin TL’ye çıkabilir

'EKSPER RAPORU YAPTIRDIM, BİR DAHA GEREK YOK'

Ona satan arkadaş 'eksper raporu yaptırdım, bir daha gerek yok' demiş. O da gerek görmeden gidip almış. Eksper raporundaki küçük yazılardan şüphelenerek aracı bize getirdi. Getirdiği araçta 4 kapı değişen çıktı. Eklemeden hariç. 4 kapı değişen bir araçta en aza, 30-40 bin TL masraf çıkıyor.