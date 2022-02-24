24 Şubat 2022, Perşembe
İkinci el otomobil alacaklar dikkat Uzman isimden uyarı geldi: Zararınız 100 bin TL’ye çıkabilir
Eskişehir'de bir kişinin satıcısının ekspertiz raporunu göstererek satışını yaptığı aracı, kendisi kontrol ettirmeden aldı. Ardından kuşku üzerine aracı yeniden ekspertize sokan adam neye uğradığını şaşırdı. Sahibinden ikinci el araba alacak vatandaşlara uzman isimden kritik uyarı geldi. Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun zararların 100 bin liraya yükselebileceğini dile getirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 15:13
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