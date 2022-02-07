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Güney Kore'den lüks otomobil devi Mercedes'e ceza!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Güney Kore’den lüks otomobil devi Mercedes’e ceza!

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz'e yanıltıcı reklam nedeniyle 20,2 milyar won (yaklaşık 17 milyon dolar) para cezası verdi.

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