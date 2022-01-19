Elektrikli ve hibrit otomobillere ilgi artıyor

Ajans Press'in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının her yıl arttığı saptandı.

Böylelikle 2021 yılında yüzde 100 elektrikli otomobillerden 2 bin 849 adet satılırken, hibrit modellerin 20 bin 915 adet satıldığı kaydedildi. Önceki yıllara göre kıyaslandığında büyük artış olduğu gözlenirken, elektrikli ve hibrit olmak üzere 2020 yılında 17 bin 780, 2019 yılında 11 bin 237, 2018 yılında ise 4 bin 31 araç satıldığı belirlendi.