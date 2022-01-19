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Beş otomobil firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Beş otomobil firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve "Beşli Grup" üyeleri olarak anılan Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

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