İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Dövizin düşmesiyle uzman isimden flaş uyarı

"İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINA KADEMELİ OLARAK İNDİRİM YANSIYACAKTIR"

İkinci el piyasasının doğal olarak yavaşladığını vurgulayan galerici Halil Nişan, "Düşüşün sebebi ise dövizin bir anda düşmesinden kaynaklı yaşanıyor. Dövizde artış yaşanırken piyasa çok hareketliydi. Şu an ise ortada bir panik var. Bu durgunluk bir iki ay sürecek gibi görünüyor. Şu anda kimsenin araç almak gibi bir telaşı yok. İkinci el otomobil piyasasına kademeli olarak indirim yansıyacaktır. Bu oran ise yüzde 20 civarında olacaktır" ifadelerini kullandı.