FIA’nın yeni başkanı Mohammed Ben Sulayem oldu

Serkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Büyük bir farkla seçimi kazanan Mohammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı bir FIA yönetimi için biz de bir kez daha Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildik ve Türkiye olarak koltuğumuz devam ediyor. Bana ve ülkeme oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motorsporları Konseyi'nde ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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