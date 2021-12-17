FIA'nın yeni başkanı Mohammed Ben Sulayem oldu
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem yeni başkan olarak seçildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu, Paris'te gerçekleştirildi. İngiliz Graham Stoker ile yarışan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem, kullanılan oyların büyük bir bölümünü alarak, 12 yıldır başkan olan Jean Todt'tan görevi devraldı.
TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, FIA Dünya Motorsporları Konseyi'ne bir kez daha seçilirken, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseyde yer alacak.
Serkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Büyük bir farkla seçimi kazanan Mohammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı bir FIA yönetimi için biz de bir kez daha Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildik ve Türkiye olarak koltuğumuz devam ediyor. Bana ve ülkeme oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motorsporları Konseyi'nde ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devletten ev alacaklara karşılıksız ödeme! 86.000 TL'ye kadar hibe müjdesi! Ev almamış ya da ev kredisi kullanmayanlar...
- Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 17 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Cuma gününün kazananı...
- Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? İşte dağılım...
- Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir?
- Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimlerdir?
- Gözler o tarihte! KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?
- Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir?
- AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı?
- Yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı?
- Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Gelinim Mutfakta 17 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu güncel! Gelinim Mutfakta birinci kim?