Tofaş Doğan "Türkiye’de nadir" dedi! İstediği fiyat şaşkına çevirdi

Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, 88 bin kilometredeki otomobilini "Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa çıkaran Yılmaz, bu araca heves eden insanların bu parayı vereceğini ifade etti.