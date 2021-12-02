Bayilerden sıfır otomobil oyunu! "Araç yok" dediler bakın nereden çıktı

BAKKAL-MANAV GALERİCİ OLDU

Herkesin galericiliğe soyunduğunu söyleyen galerici Mevlüt Çağlarer de "İnsanlar ihtiyacı olsun olmasın araba alıyor. Kanunen bir yılda en fazla 3 araç alıp satabilirsiniz. Bunun üzerinde alım-satım ticarete girer. Ancak insanlar bunu da vekaletle çözüyor. Ehliyeti dahi olmayan çocuğun üstüne vekalet çıkarıp alım-satım yapıyorlar. Bakkal, manav, memur bile bu işi yapmaya başladı" dedi.

15 Ekim'de 200 bin TL'ye sattığı bir arabayı 29 Ekim'de ilanda gördüğünü anlatan Çağlarer, "Arabayı alan kişi bir ay sonra 302 bin liradan satışa koymuş. Bu kişinin geçmiş ilanlarından üç ayda 14 araba sattığını gördüm. Sektörden olmayan kişiler de al-sat yaparak fiyatları şişiriyor. Vergi daireleri bunu incelesin" diye konuştu.