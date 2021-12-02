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Fiyatı vergiler dahil 150 bin TL altı olabilir! Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye’de satışa çıktı mı?

OTOMOBİL ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Fiyatı vergiler dahil 150 bin TL altı olabilir! Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye’de satışa çıktı mı?

Otomobil fiyatlarının artması nedeniyle üreticiler farklı formüllerle Türkiye piyasasında uygun fiyatlı araç satışı sağlamaya çalışıyor. Renault, Hindistan için ürettiği Kwid modelinin Pazar ağını genişletmeyi düşünüyor. 50 beygirlik motoruyla tatmin edici bir performans sunan modelde 5 ileri vites yer alıyor. Aracın Türkiye pazarına gireceği iddia edildi. Peki; Renault Kwid Türkiye’de satışa çıktı mı? Renault Kwid fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye'de satışa çıktı mı? 100 – 120 bin TL arasında satışa çıkması beklenen Renault Kwid model araç, ilk olarak Hindistan pazarı için üretilmişti. Döviz kurunun artması ve tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle, otomobil piyasasında yeni formüller ortaya çıkıyor. Peki; Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye'de satışa çıktı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

RENAULT KWID TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI MI?

Teknolojioku'dan Mustafa Yılmaz'ın haberine göre, otomobil fiyatlarının artması, üreticilerin de farklı formüller üzerinde çalışmalarına zemin hazırladı. Söylentiler doğruysa Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'ye gelecek.

Sızdırılan bazı bilgilere göre Renault, Hindistan için ürettiği Kwid modelinin pazar ağını genişletmeyi düşünüyor.

Kwid Renault'un en ucuz modellerinden biri olma özelliğine sahip. B SUV tarzında bir otomobil olan Kwid'in en boş versiyonu Hindistan'da vergiler dahil yaklaşık olarak 70 bin TL'ye satılıyor.

0.8 Litrelik motorla gelen Kwid, hayli hoş bir dış görünüme sahip. 50 beygirlik motoruyla tatmin edici bir performans sunan modelde 5 ileri vites yer alıyor.

İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere getirmek için kolları sıvamış durumda.

Doğal olarak bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Manuel vites seçeneğinin en boş versiyonu az önce de belirttiğimiz üzere 70 bin TL civarında bir fiyata denk geliyor.

Eğer işin içerisine vergileri de katarsak otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olabilir. Otomobilin Hindistan'daki vergiler dahil fiyatı 70 bin TL'ye denk düşüyor.

Dolayısıyla ham fiyatının biraz daha ucuz olacağı düşünülüyor. Aracının Türkiye pazarını gireceği iddia ediliyor. Ancak konuyla ilgili Renault cephesinden bir açıklama yapılmadı.

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