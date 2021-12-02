Fiyatı vergiler dahil 150 bin TL altı olabilir! Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye’de satışa çıktı mı?
Otomobil fiyatlarının artması nedeniyle üreticiler farklı formüllerle Türkiye piyasasında uygun fiyatlı araç satışı sağlamaya çalışıyor. Renault, Hindistan için ürettiği Kwid modelinin Pazar ağını genişletmeyi düşünüyor. 50 beygirlik motoruyla tatmin edici bir performans sunan modelde 5 ileri vites yer alıyor. Aracın Türkiye pazarına gireceği iddia edildi. Peki; Renault Kwid Türkiye’de satışa çıktı mı? Renault Kwid fiyatı ne kadar? İşte detaylar!
Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye'de satışa çıktı mı? 100 – 120 bin TL arasında satışa çıkması beklenen Renault Kwid model araç, ilk olarak Hindistan pazarı için üretilmişti. Döviz kurunun artması ve tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle, otomobil piyasasında yeni formüller ortaya çıkıyor. Peki; Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye'de satışa çıktı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!
RENAULT KWID TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI MI?
Teknolojioku'dan Mustafa Yılmaz'ın haberine göre, otomobil fiyatlarının artması, üreticilerin de farklı formüller üzerinde çalışmalarına zemin hazırladı. Söylentiler doğruysa Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'ye gelecek.
Sızdırılan bazı bilgilere göre Renault, Hindistan için ürettiği Kwid modelinin pazar ağını genişletmeyi düşünüyor.
Kwid Renault'un en ucuz modellerinden biri olma özelliğine sahip. B SUV tarzında bir otomobil olan Kwid'in en boş versiyonu Hindistan'da vergiler dahil yaklaşık olarak 70 bin TL'ye satılıyor.
0.8 Litrelik motorla gelen Kwid, hayli hoş bir dış görünüme sahip. 50 beygirlik motoruyla tatmin edici bir performans sunan modelde 5 ileri vites yer alıyor.
İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere getirmek için kolları sıvamış durumda.
Doğal olarak bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Manuel vites seçeneğinin en boş versiyonu az önce de belirttiğimiz üzere 70 bin TL civarında bir fiyata denk geliyor.
Eğer işin içerisine vergileri de katarsak otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olabilir. Otomobilin Hindistan'daki vergiler dahil fiyatı 70 bin TL'ye denk düşüyor.
Dolayısıyla ham fiyatının biraz daha ucuz olacağı düşünülüyor. Aracının Türkiye pazarını gireceği iddia ediliyor. Ancak konuyla ilgili Renault cephesinden bir açıklama yapılmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fiyatı vergiler dahil 150 bin TL altı olabilir! Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye’de satışa çıktı mı?
- Market poşeti 1 TL mi olacak? 2022’de poşete zam geldi mi? Poşet zammı var mı? Açıklama geldi!
- Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık sigara zammı TEKEL fiyat listesi kaç TL? JTI, BAT, Philip Morris hangi sigaraya zam geldi?
- Aylin Alkutay olayı nedir? Kadın cinayetine kurban giden Aylin Alkutay kimdir, nasıl öldü?
- Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…
- Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
- Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?
- Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?
- PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
- Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep’te 3 aylık bebek yaşıyor mu, sağlık durumu nedir?
- Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!