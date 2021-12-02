Fiyatı vergiler dahil 150 bin TL altı olabilir! Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye’de satışa çıktı mı?

İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere getirmek için kolları sıvamış durumda.

Doğal olarak bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Manuel vites seçeneğinin en boş versiyonu az önce de belirttiğimiz üzere 70 bin TL civarında bir fiyata denk geliyor.