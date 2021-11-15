Türkiye’den tarihi benzinli ve dizel araç hamlesi! Tarih verildi

5 YILLIK PLANLAR YAPILMALI

İmzalayan ülkeler dikkate alındığında 11.5 milyon araç ve küresel otomotiv pazarının yüzde 15'ini kapsadığı görülüyor. Mutabakatın en çok tartışılan konuları enerji ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, yetersiz şarj altyapısı ve batarya atıkları oldu. Dünya devlerinin çekimser kalması ise tartışma yarattı.

Konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, elektrikli araçların halen nükleer, hidroelektrik ve kömür gibi kaynaklardan beslendiğini bu bakımdan tam anlamıyla sıfır emisyona ulaşılmadığını belirtti.