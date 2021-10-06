2021 Honda Accord’un Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fotoğraflar… (Motor ve donanım özellikleri)
Uzun zamandır otomobil severlerin merakla beklediği 2021 Honda Accord nihayet Türkiye’ye geldi. Bugün Türkiye'de tanıtılan, lansman fiyatı belli olan ve test için yollara çıkan yeni Honda Accord’un fiyatı da açıklandı. Honda Accord Executive ve Executive Plus olarak iki seçenekle Türkiye’de satışa sunulacak. Peki, 2021 Honda Accord’un motor ve donanım özellikleri neler? Yeni Honda Accord'un fiyatı ne? İşte son dakika otomobil haberimizin ayrıntıları…
SON DAKİKA... 2021 yeni Accord, Türkiye için özel bir motor donanım paketiyle geldi.
Honda Accord 1.5 turbo benzinli motor 190 HP güç 260 Nm tork üretiyor.
0'DAN 100'E HANGİ SÜREDE ERİŞİYOR?
Honda'nın yenilenen yüzü Accord CVT şanzımanla 0-100 km/s hızlanma 8.9 saniyede çıkabiliyor.
BAGAJ HACMİ
Accord'da uzaktan motor çalıştırma sistemi de sunuluyor. Bagaj hacmi ise 570 litre.
HONDA CIVIC İLE TASARIM BENZERLİĞİ VAR MI?
Accord'un tasarımın baktığımızda Japon marka Honda'nın Civic modeli aracına fazlası ile benzetiliyor.
DONANIM ÖZELLİKLERİ
2021 Honda Accord, 18 inç jantlar ve LED far grubu ile segmentine göre beklentilerin aşağısında kalmayacak gibi görünüyor.
RENK SEÇENEKLERİ
Yeni Honda Accord, Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı renk gamı ile satışa sunulacak.
HONDA ACCORD'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Honda Accord Executive ve Executive Plus olarak iki seçenekle Türkiye'de satışa sunulacak.
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