VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?

Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek

Ayrıca Ford'un 'Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilere sunulacak. Ayrıca tam elektrikli yeni nesil Transit Custom modelinin yanı sıra Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan'ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.