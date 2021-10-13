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VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?

OTOMOBİL
SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021
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VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?

Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde geliştirilen ilk modeli ortaya çıktı. İş birliği kapsamında geliştirilen ilk model Ford Tourneo Connect oldu. Volkswagen Caddy ile aynı tasarımın kullanıldığı yeni Ford Torneo Connect'in özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler? İşte cevaplar...

Ford ve Volkswagen arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşma sağlanmıştı. Anlaşma sonrası Volkswagen Caddy omurgası ile yeni Ford Tourneo Connect tanıtıldı. Son jenerasyon VW Caddy ile aynı platforma sahip Tourneo Connect'in özellikleri merak ediliyor. Peki, yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler? İşte haberin detayları...

FORD TOURNEO CONNECT NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yeni Ford Tourneo Connect'in 2022 yılında satışa sunulacağı öğrenildi. Volkswagen Caddy ile aynı tasarımın kullanıldığı yeni Ford Torneo Connect'in bahar aylarında satışa hazır olması bekleniyor.

YENİ FORD TOURNEO CONNECT ÖZELLİKLERİ

Yeni Ford Tourneo Connect'te Trend, Titanium, Sport ve Active isimli dört farklı donanım paketi olacak.

Hem kısa hem de uzun şasili versiyonlar satışa sunulacak.

Volkswagen'den alınan iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği olacak.

Benzinli kategoride 1.5 litre hacminde 113 beygir güç ve 220 Nm tork

Dizel kategorisinde;

* 2.0 litre hacminde 110 beygir güç ve 280 Nm tork

* 2.0 litre hacminde 120 beygir güç ve 320 Nm tork

Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek

Ayrıca Ford'un 'Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilere sunulacak. Ayrıca tam elektrikli yeni nesil Transit Custom modelinin yanı sıra Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan'ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.

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