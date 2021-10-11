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Toyota Mirai Guinness dünya rekorunu kırdı! Bakın bir depoyla kaç bin km gitti...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Toyota Mirai Guinness dünya rekorunu kırdı! Bakın bir depoyla kaç bin km gitti...

Toyota Mirai, "tek depoyla en uzun mesafeyi kateden hidrojen yakıt hücreli araç" olarak "Guinness Dünya Rekoru" unvanını elde etti. Peki, Japon otomotiv devi Toyota'nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai kaç bin kilometre (km) yol gitti? İşte son dakika otomobil haberimiz...

Toyota'nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai bir ilke daha imza attı. Güney Kaliforniya'da gerçekleştirilen turda sadece 5 dakikada dolumu gerçekleştirilen Mirai kat ettiği kilometre (KM) ile Guinness dünya rekorunu kırdı.

İlk nesli 2014'te tanıtılan ve şimdi ikinci nesliyle sunulan yakıt hücreli Mirai, teknoloji ve tasarım açısından sıfır emisyonlu araçlarda çıtayı daha da yukarıya taşıdı.

Toyota Mirai'nin rekor denemesi Guinness Dünya Rekorları tarafından sıkı kurallara ve belgeleme prosedürlerine bağlı kalınarak yakından takip edildi.

Guinness Dünya Rekorları'nın hakemi Michael Empric, Mirai'nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladı. Verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai, egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirerek hem yüksek verimlilik elde etti hem de uzun menziller katetti.

Profesyonel sürücüler Wayne Gerdes ve Bob Winger tarafından gerçekleştirilen 2 günlük yolculuk, yakıt hücresi geliştirme grubuna ev sahipliği yapan Toyota Teknik Merkezi'nde başladı.

2 GÜNDE GELEN ZAFER

İlk gün 760 kilometre civarında yol katedildi ve ikinci gün ise 600 kilometre daha yol katedilerek yolculuk, toplam 1.360 kilometre ile yine Toyota'nın teknik merkezinde tamamlandı.

Mirai, yolculuğun sonunda 5,65 kilogram hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti.

Standart bir içten yanmalı araç ise aynı mesafeyi 300 kilogram karbondioksit emisyonu ile gerçekleştirecekken yoğun trafik saatlerinde kullanılan Mirai, yolculuğunu sıfır emisyon ile tamamlamış oldu.

TOYOTA MIRAI'DEN REKOR 1.360 KM İLE GELDİ

Toyota Mirai, 1.360 kilometre yol katederek Guinness dünya rekorunu kırarken, Mirai'nin rekoru, sıfır emisyonlu araçlar açısından yeni bir kilometre taşı oldu.

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