Toyota Mirai Guinness dünya rekorunu kırdı! Bakın bir depoyla kaç bin km gitti...

Guinness Dünya Rekorları'nın hakemi Michael Empric, Mirai'nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladı. Verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai, egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirerek hem yüksek verimlilik elde etti hem de uzun menziller katetti.