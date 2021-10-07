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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili çarpıcı açıklama!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan araç satışlarıyla ilgili çarpıcı açıklama!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

Detaylar gelecek...

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