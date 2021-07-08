Son dakika: Avrupa Birliği'nden Volkswagen ve BMW'ye ceza
Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temiz emisyon teknolojisinin yayılmasını önlemek için iş birliği yaparak AB’nin tekelcilik karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Volkswagen ve BMW'ye yaklaşık 875 milyon 189 bin avro para cezası verildiğini bildirdi. VW Grubu’na 502 milyon 362 bin avro, BMW’ya ise 372 milyon 827 bin avro para cezası verildi.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, VW Grubu'na 502 milyon 362 bin avro, BMW'ye ise 372 milyon 827 bin avro para cezasının verildiği kaydedildi.
AB Komisyonu'nun açıklamasında, söz konusu otomobil şirketlerinin 2006- 2014'te egzoz emisyonlarının temizliğini kasıtlı olarak sınırladığı, daha temiz teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirmek için gizli anlaşma yaptığı kaydedildi.
Volkswagen'in dizel emisyon skandalıyla ilgili şimdiye kadar 32 milyar avrodan fazla ceza ve tazminat ödemek zorunda kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, komisyonun son kararıyla yasal zeminde yeni bir çığır açtığı, ilk kez teknik iş birliğinin tekelcilik karşıtı kuralları ihlal olarak değerlendirildiği kaydedildi.
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