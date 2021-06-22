Bakanlık o otomobilleri satışa çıkardı! 15 bin TL'den başlıyor
Gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulan otomobiller Ticaret Bakanlığı tarafından ihale usulüyle satışa çıktı. Mercedes, BMW ve Volkswagen gibi markaların da olduğu satışlar büyük ilgi gördü. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ihalede fiyatlar 15 bin TL'den başlıyor.
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde çeşitli nedenlerle el koyulmuş olan otomobilleri ihale usulü ile satışa çıkarmaya devam ediyor.
Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.
İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale usulü ile satışa çıkardığı bazı araçlar ve fiyatları...
Volkswagen Beetle 2000 model: 68 bin lira
Mercedes Benz C180 2004 model: 93 bin lira
Volkswagen Touran 2005 model: 90 bin lira
Fiat Tempra 1994 model 14 bin 200 lira
Renault Laguna 1998 model: 16 bin 500 lira
Volkswagen Passat 2004 model: 72 bin lira
Mercedes 250 D 1988 model: 30 bin 75 lira
Opel Astra 2004 model: 49 bin 650 lira
BMW 7.30 D 2004 model: 161 bin 250 lira
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