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Bakanlık o otomobilleri satışa çıkardı! 15 bin TL'den başlıyor

Gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulan otomobiller tarafından ihale usulüyle satışa çıktı. Mercedes, ve Volkswagen gibi markaların da olduğu satışlar büyük ilgi gördü. tarafından yapılan ihalede fiyatlar 15 bin TL'den başlıyor.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Bakanlık o otomobilleri satışa çıkardı! 15 bin TL'den başlıyor

, gümrüklerde çeşitli nedenlerle el koyulmuş olan otomobilleri ihale usulü ile satışa çıkarmaya devam ediyor.

Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.

İşte 'nın ihale usulü ile satışa çıkardığı bazı araçlar ve fiyatları...

2000 model: 68 bin lira

Mercedes Benz C180 2004 model: 93 bin lira

2005 model: 90 bin lira

1994 model 14 bin 200 lira

1998 model: 16 bin 500 lira

2004 model: 72 bin lira

1988 model: 30 bin 75 lira

2004 model: 49 bin 650 lira

7.30 D 2004 model: 161 bin 250 lira

2003 model: 506 bin 400 lira

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