Son dakika: Otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil için ÖTV indirimi gelecek mi? Otomobil fiyatları neden yüksek?
Otomobil alacakların gözü ÖTV'de uygulanabilecek indirimde... Peki, otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV'de indirim gelir mi? Otomobil fiyatları neden yüksek? Otomotivdeki 'çip krizi' ne demek? Krizin nedeni ne? Bu kritik soruların yanıtını Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, yanıtladı. İşte son dakika otomobil haberine dair tüm detaylar...
SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ | Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarındaki son gelişmeler ve çip sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin, "Otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil için ÖTV indirimi gelecek mi?" sorularına da yanıt verdi.
An itibarıyla çip sorunuyla ilgili durumu daha kötü hale getirebilecek yeni bir gelişme olmadığını belirten Mersin, "Marka ve model bazında firmalara göre değişen bir çip sorunu var ama buna da 'çip krizi' demek ne kadar doğru olur, bu da tartışılır. Açıkçası şu anda bulunurlukta da ciddi bir sıkıntı yok. Tabii ki bunlar bugün için geçerli, temmuz ve ağustosta ne olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi bütün markalarla görüşmelerimizde kriz denecek kadar bir çip sorunu yok." ifadelerini kullandı.
Marka ve model bazında bazı çok spesifik modellerde belki bir bulunurluk sıkıntısı olabileceğini aktaran Mersin, geçen yıl olan sıkıntıların bugün yaşanmadığını ve mevcut durumu hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki üreticilerin hızlı şekilde aşmaya çalıştığını söyledi.
"HAZİRANDA MAYIS AYINA GÖRE BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"
Turgay Mersin, aşılamanın hızlı şekilde yapılmasından dolayı önümüzdeki günlerde ticaretin daha da hareketlenmesini beklediğini ifade ederek, "Haziran ayında mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde belki faizin biraz düşmesiyle ve ÖTV matrahının düzenlenmesiyle pazarın biraz daha hareketleneceğini düşünüyoruz." dedi.
Tüketici tarafındaki ertelenmiş talebin devam ettiğine işaret eden Mersin, "Bu ertelenmiş talebin hareketi var. Bir de firmalar, kampanya ve faiz desteğiyle beraber alım gücünü artırarak piyasayı hareketlendirmek istiyorlar." diye konuştu.
"ARAÇ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞTE KURLA BERABER ÖTV'DEN KAYNAKLI OLUŞAN FİYAT ARTIŞININ ETKİSİ VAR"
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, tüketicilerin araç fiyatlarındaki yükseliş konusundaki şikayetlerine değinirken, şunları kaydetti:
"Tüketici, günün sonunda cepten çıkan paraya bakıyor. Dolayısıyla çok da haksız değiller. Ama şunu iyi bilmeleri lazım ki tamamen kurla beraber ve ÖTV'den kaynaklı oluşan fiyat artışının etkisi var. Yoksa hiçbir distribütör olduğu yerde zam yapmıyor ve bazı araçların ÖTV matrahına takılmasından dolayı, bir yüksek matraha geçince dolayısıyla araç fiyatları da yükselmiş oluyor...
ÖTV'de yüzde 50'den yüzde 80'e geçtiği zaman bir araç 150 bin TL'ye satılırken, fiyat 300 binlere çıkıyor. Araca zam gelmiyor aslında. Arka planda ÖTV ve kur var. Örneğin, bir aracı 129 bin 999 TL'ye aldığınız zaman 235 bin TL'ye mal oluyor, 130 bin 1 TL'lik fatura kestiğiniz zaman araba 275 bin TL'ye çıkıyor. O arabaya o ay 1.000-2 bin TL zam geldiği zaman aslında 40 bin TL olarak yansıyor."
"KUR GERİLEDİĞİNDE DE ASLINDA GİZLİ BİR FİYAT İNDİRİMİ OLUYOR"
Turgay Mersin, kurlar gerilediğinde bunun fiyatlara aşağı yönlü yansımadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Evet, kendi içinde doğru olmakla beraber bu da şöyle oluyor, firmalar araçların fiyatlarını düşürmüyor gibi görünüyor ama bunu da sıfır faiz, uygun finansman, ek donanım ve servis kampanyalarıyla telafi ediyorlar. Dolayısıyla burada aslında gizli bir fiyat indirimi oluyor. Satın alma parametresi artarak fiyat düşmüş oluyor. Bir gerçek daha var; kur zaten sürekli düşmüyor, düşse bile kur tekrar yükseliyor." ifadelerini kullandı.
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