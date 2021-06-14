Milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiriyor! Tasarı yasalaştı artık...

Yasa çıktı, ama şu oldu; vatandaşın kafası karıştı. Nereden mi biliyorum? Okuyuculardan gelen, 'sigortadan az mı tazminat ödenecek?', 'devlet gelir kaybına mı uğrayacak' benzeri sorulardan anlıyorum. Bu kesimler, bu iddialarını sosyal medya üzerinden benimle de paylaştılar.

İddialar doğru mu diye sordum soruşturdum, hem sigortacılarla hem de hukukçularla konuştum. Anlatayım ki, artık bu trafik sigortası konusu kapansın.