31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Otomotiv devi Stellantis üretimi durduruyor

Otomotiv devi Stellantis üretimi durduruyor

Koronavirüs nedeniyle patlak veren çip krizi dev firmaları etkilemeye devam ediyor. , 'nın güneyindeki 'de bulunan fabrikasında üretimi Haziran ayında 4 gün durduracak.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Otomotiv devi Stellantis üretimi durduruyor

Fiat Chrysler'in PSA ile birleşmesi ile kurulan Stellantis, İtalya'nın güneyindeki Melfi'de bulunan fabrikasında üretimi çip tedarikinde sıkıntılar nedeniyle Haziran ayında 4 gün durduracak.

Yapılan açıklamaya göre, Melfi'de üretim 3-4 Haziran ve 28-29 Haziran günlerinde duracak.

Verilen bilgiye göre Stellantis'in tedarik sıkıntılarının sürmesi halinde üretimi 1-2 Temmuz tarihlerinde üretimi durdurması gündemde.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA