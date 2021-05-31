Otomotiv devi Stellantis üretimi durduruyor

Fiat Chrysler'in PSA ile birleşmesi ile kurulan Stellantis, İtalya'nın güneyindeki Melfi'de bulunan fabrikasında üretimi çip tedarikinde sıkıntılar nedeniyle Haziran ayında 4 gün durduracak.

Yapılan açıklamaya göre, Melfi'de üretim 3-4 Haziran ve 28-29 Haziran günlerinde duracak.

Verilen bilgiye göre Stellantis'in tedarik sıkıntılarının sürmesi halinde üretimi 1-2 Temmuz tarihlerinde üretimi durdurması gündemde.