Bakan Varank'tan milli otomobil açıklaması! İşaret fişeği olan bir projeyi başlattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayide elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Türkiye'nin otomobili projesiyle endüstride işaret fişeği olan bir projeyi başlattık" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek"

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