31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Bakan Varank'tan milli otomobil açıklaması! İşaret fişeği olan bir projeyi başlattık

Bakan Varank'tan milli otomobil açıklaması! İşaret fişeği olan bir projeyi başlattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Sanayide elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Türkiye'nin otomobili projesiyle endüstride işaret fişeği olan bir projeyi başlattık" açıklamasında bulundu.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Bakan Varank'tan milli otomobil açıklaması! İşaret fişeği olan bir projeyi başlattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayide elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Türkiye'nin otomobili projesiyle endüstride işaret fişeği olan bir projeyi başlattık" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek"

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA