İkinci el otomobil piyasası için flaş uyarı! Otomobil alacaklara flaş uyarı
Koronavirüsle mücadele kapsamında gelen tam kapanma kararı otomobil satışlarını da etkiledi. Otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren uzman isimler satışların artığı için normalleşme dönemini bekliyor.
Kayseri'de pandemi öncesinde galericilerin umudu olan bayram öncesi ikinci el araç satışları, bayramın tam kapanmaya denk gelmesiyle birlikte durdu.
Galerici Ahmet Yurtlu, "Tam kapanmanın verdiği ciddi bir azalma var ve satışlar durma noktasında" dedi.
Pandemi öncesinde bayrama araçsız girmek istemeyen vatandaşların talep gösterdiği ikinci el araçlar, bu sene galericilerden çıkamadı.
Tam kapanmanın bayrama denk geldiği bugünlerde, ikinci el araçlarda olan ilgi azalırken, galericiler de bu durumdan dert yandı.
Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç satışlarının beklentilerinin altında kaldığını söyleyerek, "Bu sene itibariyle tam kapanma olunca bizim de beklentilerimizin tam altında bir ticaret şekli var. Şu anda bazı tezatlar da var. Bankanın, noterin ve maliyenin açık olup da araç satışının olmaması tam kapanma diyeceğimiz bir durumu getirmedi." dedi.
Yurtlu, "Otomotiv sektöründe bu kapanmadan dolayı bayramdan önce yapacağımız işlerde sekteye uğradı. Şu andada işler 'stop' etti aşamasındayız. Bundan sonrasında belki bu birikmenin getireceği bir patlama olacak. Zaten biz bayram sonrasında fiyatlarda bir artış ön görüyorduk. Çünkü gerçekten son 7 aydır fiyatlar geçen senenin artışına bakarak yüzde 30'lara yakın bir geri çekilme oldu. Biz bayramdan sonra bunun biraz daha fiyatlara ve ticarete de yansıyacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Uzman isim sözlerini şöyle tamamladı;
Şimdi ulusal manada çip sorunu da çıkınca üretimde de tedarik sorunlarını yaşıyoruz. Bundan dolayı bayram sonrasında bir artış olacaktır. Şu an için tam kapanmanın verdiği ciddi bir azalma var ve satışlar durma noktasında
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