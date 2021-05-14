İkinci el otomobil piyasası için flaş uyarı! Otomobil alacaklara flaş uyarı

Yurtlu, "Otomotiv sektöründe bu kapanmadan dolayı bayramdan önce yapacağımız işlerde sekteye uğradı. Şu andada işler 'stop' etti aşamasındayız. Bundan sonrasında belki bu birikmenin getireceği bir patlama olacak. Zaten biz bayram sonrasında fiyatlarda bir artış ön görüyorduk. Çünkü gerçekten son 7 aydır fiyatlar geçen senenin artışına bakarak yüzde 30'lara yakın bir geri çekilme oldu. Biz bayramdan sonra bunun biraz daha fiyatlara ve ticarete de yansıyacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.