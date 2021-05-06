06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: TOGG'dan sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (), çeşitli mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı uyarıda bulundu.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: TOGG'dan sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı.

"YATIRIM FIRSATI DUYURULARININ GERÇEKLİĞİ YOKTUR"

TOGG'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz."

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