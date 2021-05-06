Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar! Vize serbestisi ve AB'ye üyelik mesajı
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile basın karşısına geçti. Ankara'daki protokol krizine açıklık getiren Bakan Çavuşoğlu, vize serbestisinin derhal gelmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki başarısını anlatan Bakan Çavuşoğlu, havalimanlarında turizstler PCR uygulamasının yapılmaya devam edileceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile basın karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarıdan derlenenler;
Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız.
Vize serbestisi bir an önce hayata geçmeli.
(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz.
Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı da ele aldık.
Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz.
AB İLE YAŞANAN PROTOKOL KRİZİ
Almanya'nın da katkısı ile AB ile ilişkierde daha pozitif bir ortam oluştu. Michel ve Von der Leyen ile olan diyalog da bunlardan bir tanesi. Baş başa görüşmede ben de vardım. Her konuyu görüştük, faydalı bir görüşmeydi. Protokol meselesi yüzünden diğer konuşulanlar gündemde yer almadı.
Üzülerek bir kez daha söylüyorum. Biz protokol kurallarını biliyoruz. Köklü bir devlet geleneğimiz var. Biz misafire nasıl davranılacağını biliriz. Bu tablo bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ile konseyin arasındaki kavgadan kaynaklandı. Ben de görünce biraz şaşırdım. Sonra Cumhurbaşkanımızın özel kalemine de sordum, teyit edildi. Yazık yani, koskoca AB bir protokol için böyle kavga etmemeli. Ben kadın olduğum çin böyle oldu diyerek Türkiye'yi kast ediyorsa bu kabul edilemez. Bizim ülkemize birçok kadın başbakan, siyasetçi geldi. Kadın başbakanımız da oldu geçmişte. Kadının roü bizim ülkemizde oldukça önemlidir. Kendi aralarındaki olayları söylersem ayıp olacak. Kendi aralarındaki çekişmeyi söylemeyeyim, bize yansıtmasınlar.
AŞI AÇIKLAMASI
Bazı ülkelere aşı hiç gitmedi. Burada daha iyi bir işbirliğine gitmek gerekiyor. Elbet şirketlerin telif haklarına saygı duyulmalı ama koordinasyonla üretim sağlanmalı. Bilim adamlarının telif haklarını da gözetmek gerekiyor.
TURİZM KONUSU DA SORULDU
İlave kısıtlayıcı tedbirler aldık. 17 günlük tam kapanma kararı aldık. Vakaların hızla düştüğünü görüyoruz. 17 Mayıs'a kadar yönetilebilir bir seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Gelen rakamar şu an bizi doğruluyor. Aşılamayı hızlandırdık. Turizm sektöründekilerin tamamını aşılayacağımızı söylemiştim. Denetimler geçen yıl 2 kez yapılıyordu. Şimdi ise 4 defa daha denetleme oluyor. Yatak ve oda sayısı şartını düşürdük. 15 yataklı oteller bile dahil olacak.
Geçen yıl PCR testi uygulamamız aksamadan devam etti. Bu yıl da PCR uygulamamıza devam edeceğiz. Geçen yıla göre rakamlar her ne kadar yüksek olsa da geçen yıla göre daha olumlu bir turizm ortamı olduğunu söylemek isterim.
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