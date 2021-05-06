Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar! Vize serbestisi ve AB'ye üyelik mesajı

AB İLE YAŞANAN PROTOKOL KRİZİ

Almanya'nın da katkısı ile AB ile ilişkierde daha pozitif bir ortam oluştu. Michel ve Von der Leyen ile olan diyalog da bunlardan bir tanesi. Baş başa görüşmede ben de vardım. Her konuyu görüştük, faydalı bir görüşmeydi. Protokol meselesi yüzünden diğer konuşulanlar gündemde yer almadı.

Üzülerek bir kez daha söylüyorum. Biz protokol kurallarını biliyoruz. Köklü bir devlet geleneğimiz var. Biz misafire nasıl davranılacağını biliriz. Bu tablo bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ile konseyin arasındaki kavgadan kaynaklandı. Ben de görünce biraz şaşırdım. Sonra Cumhurbaşkanımızın özel kalemine de sordum, teyit edildi. Yazık yani, koskoca AB bir protokol için böyle kavga etmemeli. Ben kadın olduğum çin böyle oldu diyerek Türkiye'yi kast ediyorsa bu kabul edilemez. Bizim ülkemize birçok kadın başbakan, siyasetçi geldi. Kadın başbakanımız da oldu geçmişte. Kadının roü bizim ülkemizde oldukça önemlidir. Kendi aralarındaki olayları söylersem ayıp olacak. Kendi aralarındaki çekişmeyi söylemeyeyim, bize yansıtmasınlar.