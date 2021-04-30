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Suzuki sanayide kullanılan oksijen yetersizliği sebebiyle Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle 'daki tesislerinde üretime ara verecek.

OTOMOBİL AA
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Suzuki sanayide kullanılan oksijen yetersizliği sebebiyle Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japon üretici, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.

Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

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