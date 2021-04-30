Son dakika | Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren yeni dönem! Lastiklerde etiket uygulaması 1 Mayıs'ta başlıyor

"LASTİK BİLGİLERİNE ERİŞİM QR KODLA SAĞLANACAK"

Yarın yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında binek araç, SUV (C1), hafif ticari (C2), Ağır Vasıta (C3) tipi araçların lastik etiketlerinin görselinde ve lastik etiketinde verilmesi zorunlu olan bilgilerde değişiklik yapıldığını dile getiren Özürün, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni uygulamada kış lastikleri için lastiğin kar testinde gerekli performans kriterlerini karşıladığını gösteren '3 Zirveli Tepe Kar Tanesi' (3 Peak Mountain Snowflake / 3PMSF) işareti etiket üzerinde gösterilecek. 3PMSF işareti olmayan lastikler kış lastiği olarak satılamayacak. Daha önce 7 basamakta gösterilen yakıt verimliliği ve ıslakta yol tutuş ölçekleri, yeni lastik etiketlerinde 5 basamakta gösterilecek şekilde düzenlendi. Ses şiddeti birimi olarak da tanımlanan desibel değeriyle gösterilen bu veri, lastik etiketlerinde daha önce dalga sayısıyla gösterilirken, yeni etiket sisteminde A-B-C şeklinde harf ile gösterilecek."

Yeni lastik etiketlerinin sağ üst köşesinde, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına erişim sağlayan QR kodun yer alacağını belirten Özürün, "Lastiğin markasının yanı sıra tanımlayıcı tipi, ebat tanımı, yük kapasitesi indeksi ve hız kategorisi sembolü de etiket üzerinde gösterilecek." dedi.