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Son dakika: Bir otomotiv devi daha çip krizi kurbanı! Üretime ara vereceğini duyurdu

Son dakika haberine göre 4 bin 500 kişinin istihdam edildiği 'daki fabrikasında üretime ara verileceği duyuruldu. Dev şirketin bu kararı almasındaki sebep ise son günlerde sık sık gündeme gelen ve çözüm bulunamayan çip krizi...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Bir otomotiv devi daha çip krizi kurbanı! Üretime ara vereceğini duyurdu

'daki fabrikasındaki üretim, çip sıkıntısı nedeniyle üç iş günü süreyle askıya alınacak. Bir sözcü, şirketin daha fazla kesintiyi en aza indirmek için adımlar attığını ve durumu günlük olarak izlediğini söyledi.

BBC'nin haberine göre Oxford'daki fabrika 4.500 kişiyi istihdam eden ve haftada 5.000 araba üreten Mini dışında diğer şirketler de küresel bir bilgisayar çipi kıtlığından etkileniyor.

ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR
, aynı nedenle bu hafta ve fabrikalarında üretimi askıya aldı. , çip sorunları nedeniyle üretimini azaltacağını açıklamıştı.

Tüm dünyada birçok sektörü vuran çip sorunu 'ya da üretimi durdurma kararı aldırtmıştı. Öte yandan ve elektrikli araba üreticisi çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu.

Son olarak otomobil üreticisi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay ve 'da üretimini düşürdüğünü duyurmuştu.

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