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Otomobil sektörünü yaralayan çip krizi dünya gündeminde! Akıllardaki soru cevap buldu
Koronavirüs salgını her sektörü olduğu olduğu otomotivi de derinden yaraladı. Çip tedariği sorunu devam ederken dünyanın önemli otomobil üreticileri tek tek fabrikaları durdurma kararı aldı. Milyonların yakından takip etmeye başladığı sorun hakkında araştırmalar da yapıldı. Akıllardaki "Çip krizi sadece bir arz şoku mu?" sorusu cevap buldu.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 11:32
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