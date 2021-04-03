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Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobil sahipleri dikkat: Artık ücret alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek. Karar, 'de yayımlandı.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobil sahipleri dikkat: Artık ücret alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yurt dışından 'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar 'de yayımlandı.

Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek.

Ancak 2000 euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.

Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Otomotiv sektöründe! Araç alacaklar dikkat! OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE! ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
İkinci el araç alacaklara zam uyarısı! İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA ZAM UYARISI!
İkinci el için zam uyarısı! Bahar beklentisi... İKİNCİ EL İÇİN ZAM UYARISI! BAHAR BEKLENTİSİ...

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