Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın

Son dakika haberi... Dünya, otomotiv sektöründe yaşanan çip kriziyle boğuşuyor. Üretimine ara veren firmalar, pek çok sorunu beraberinde getirdi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), yaşanan problemlerle ilgili çarpıcı bir rapor paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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