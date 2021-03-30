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Haberler Galeri Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın

Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın

Son dakika haberi... Dünya, otomotiv sektöründe yaşanan çip kriziyle boğuşuyor. Üretimine ara veren firmalar, pek çok sorunu beraberinde getirdi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), yaşanan problemlerle ilgili çarpıcı bir rapor paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 11:52
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Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın
Çip krizi dünyada git gide büyüyor. 2 dünya devi otomobil üreticisi de etkilerini görenlerden. Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu.
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Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), pandeminin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınladı.
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Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın
Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren 160 firmanın katıldığı anketin sonuçları, Türkiye’deki tedarikçilerin 2021 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun yüksek girdi fiyatları olduğunu ortaya koydu.
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Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın
Global anlamda birçok üreticiye yansıyan çip krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 30’u müşterilerinin yaşadığı çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş olduğunu ifade etti.
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Son dakika | Otomotiv sektöründe kriz büyüyor! Araç alacaklar dikkat! Başınız yanmasın
Bununla birlikte, üretimlerinde çip kullanan tedarik sanayicilerinin yüzde 59’u çip krizini teslim süresindeki gecikmeye bağlarken, yüzde 23’ü temin edememe, yüzde 18’i ise yüksek fiyatla ilişkilendirdi.