Son dakika: Yerli otomobili ilgilendiren gelişme! 2 yıla kadar destek verilecek

OTOMOTİV SANAYİSİNİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Bu kapsamda, otomotiv sektöründe motorlu kara taşıtları, bunlar için parça ve aksesuarların imalatıyla akümülatör ve pil imalatı, elektronik sektöründe elektronik bileşenler, devre kartları, iletişim ekipmanları, tüketici elektroniği ürünleri, ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlarla saat imalatı alanında faaliyet gösteren işletmeler çağrıya başvurabilecek.

Otomotiv sanayisinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla, küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde bu sektördeki elektrikli veya hidrojenle çalışan motorlu kara araçlarıyla pil (batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge, inovasyon ve Ür-Ge proje fikirleri desteklenecek.