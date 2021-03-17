İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Taksit imkanı satışları artıracak mı?

Özkan, "Taksit sayılarının artmasıyla sektörde canlanma bekliyoruz. Özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında ciddi hareketlilik olacaktır. İnsanlar bilgi almak için gelmeye başladı. Hareketlenmeden sonra talep büyük olursa yüzde 5,10 artış olabilir, daha büyük bir atış olmaz" dedi.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu.

Yönetmeliği göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.