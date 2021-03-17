Uzmanlardan otomobil alacaklara flaş uyarı! İşte 200 bin TL altındaki en ucuz otomobiller
Otomotiv sektöründe yaşanan yeni gelişmeler sonrasında uzman isimlerden alıcılara uyarı geldi. Otomobil firmalarının kampanyalarına dikkat çekilirken, 60 aya kadar taksit imkanının satışları artıracağı belirtildi. Yeni modellerini açıklayan markaların en ucuz otomobilleri alıcıların gözdeleri oldu. İşte 200 bin tl altındaki en ucuz sıfır otomobiller.
Otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi. Taksit açıklaması sonrası gözler sıfır araç fiyatlarına çevrildi. Markaların açıkladığı son fiyatlara göre 132 bin 900 liranın altında sıfır otomobil kalmadı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor. Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.
"DÜŞÜK FİYATLI ARAÇLAR SINIFINDA ETKİLİ OLUR"
Hükümet tarafından Resmi Gazete'de de yayımlanan ve taşıt alımlarında 60 aya kadar taksit imkanını düzenleyen karar, otomotiv sektöründe genel olarak olumlu karşılanırken, bazı sektör temsilcileri, kararın etkilerini beklemek gerektiğini kaydetti. Ancak genel görüş, kararla birlikte "görece" düşük fiyatlı, alt segmentteki modellerin olumlu etkilenebileceği yönünde...
ALİ BİLALOĞLU'NDAN UYARI
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yön. Kur. Bşk. Ali Bilaloğlu, "Son derece olumlu bir adım. Özellikle düşük fiyatlı araç segmentini destekleyecek. Otomotiv sektöründeki rekabet düzeyi, ürün ve model fazlalığı, bir dayanıklı tüketim malında yok. Markalar, rekabete karşı avantaj yakalamak için üniversitelerdeki pazarlama derslerinde okutulandan daha fazla, daha yaratıcı yöntemler uygulamakta. Sadece taksit sayısı artacak diye bu seviyede hırçın bir rekabetin olduğu sektörde fiyatlara etki beklemek yanlış olur." ifadelerine yer verdi.
MURAT ŞAHSUVAROĞLU: 48 AYA İZİN VERİLEN DİLİME GİRİYORUZ
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu;
Yeni düzenleme; 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin-300 bin arasıında 48 ay, 300 bin-750 bin lira arasında 36 ay ve 750 bin liranın üzerinde olan satışlarda 24 ayı geçemeyecek şekilde düzenlenmiş. Yönetmelik, nihai fiyatı 300 bin TL'ye kadar olan araçlarda yeni bir kademe getirerek 120 bin TL altında olan araçlara 60 ay taksit imkanı vermiş. Satışların büyük bölümü 48 aya izin verilen dilime giriyor. Düzenleme yüksek fiyatlı otomobillerle ilgili. 750 bin TL üzerindeki araçların bir miktar etkilenmesi olası. Fakat yerli üretimin bundan etkilenmesini beklemiyoruz.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Yapılan yeni düzenlemenin, daha çok fiyatı yüksek olan, bir anlamda 'lüks' araçların satışını kontrol altına almak için yapıldığını tahmin ediyoruz. Ancak etkisi ne olur, bunu zaman gösterecektir. Şu anda yorum yapmak için henüz erken." dedi.
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Yeni yönetmelikte ana üretici ve distribütör markaların mevcut uygulamalarını etkileyen bir durum bulunmuyor. Tek fark, 300 bin TL altındaki araçlarda da kredi taksit sayıları belirlenmiş oldu. Alt sınırdaki fiyatları karşılayan sıfır otomobil bulunmuyor. Bu karar, lüks sınıftaki modelleri etkileyebilir. Vergi yükünün hafifletilmesiyle tüketiciye daha geniş seçenek ve taksit imkanı sunmak mümkün olabilecek." şeklinde konuştu.
Bu gelişmelerden sonra yakından takip edilen otomobil fiyatları yeniden gündeme geldi. Vatandaş sıfır araç fiyatlarını merak ediyor. İşte en uygun sıfır otomobil modelleri ve fiyatları...
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli Tavsiye Edilen Kampanyalı Satış Fiyatı 132.900 TL olarak açıklandı.
Dacia Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 143.400 TL olarak açıklandı.
Hyundai i20 1.4MPI 6 ileri Düz MT Jump (Benzinli) Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı 146.732 TL
Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 151.500 TL olarak açıklandı.
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 153.500 TL
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 154.000 TL olarak açıklandı.
Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 156.900 TL olarak açıklandı.
Peugeot 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 169.000 TL
Mitsubishi Space Star 1.2 INTENSE CVT Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 177.500 TL
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Mart Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatı 179.800 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT Visia Kampanyalı Özel Fiyatı 180.000 TL olarak satışa sunuluyor.