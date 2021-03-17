Uzmanlardan otomobil alacaklara flaş uyarı! İşte 200 bin TL altındaki en ucuz otomobiller

MURAT ŞAHSUVAROĞLU: 48 AYA İZİN VERİLEN DİLİME GİRİYORUZ

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu;

Yeni düzenleme; 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin-300 bin arasıında 48 ay, 300 bin-750 bin lira arasında 36 ay ve 750 bin liranın üzerinde olan satışlarda 24 ayı geçemeyecek şekilde düzenlenmiş. Yönetmelik, nihai fiyatı 300 bin TL'ye kadar olan araçlarda yeni bir kademe getirerek 120 bin TL altında olan araçlara 60 ay taksit imkanı vermiş. Satışların büyük bölümü 48 aya izin verilen dilime giriyor. Düzenleme yüksek fiyatlı otomobillerle ilgili. 750 bin TL üzerindeki araçların bir miktar etkilenmesi olası. Fakat yerli üretimin bundan etkilenmesini beklemiyoruz.