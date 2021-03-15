Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu

48V'luk bir Lithium-ion batarya'dan güç alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km'ye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bataryalar, frenleme ve benzinli motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj oluyor.