Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu
Birçok otomobil firmasının Türkiye lansmanlarının ardından fiyatları merak konusu oldu. Volkswagen Golf, araçların Türkiye fiyatlarını açıkladı. İşte yeni Golf'ün donanımlara göre Türkiye fiyatları...
Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobil olma özelliğini sürdüren Golf'ün sekizinci nesli bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu.
Lansmana özel 300 adet giriş seviyesi (Impression) modeli 196 bin 500 liradan satışa sunulacak.
İşte yeni Golf'ün donanımlara göre Türkiye fiyatları...
eTSI MILD HYBRID TEKNOLOJİSİ
Yeni Golf'te yer alan 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış.
48V'luk bir Lithium-ion batarya'dan güç alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km'ye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor.
Bataryalar, frenleme ve benzinli motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj oluyor.
Yeni Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Man - 223.500 TL
Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Life DSG - 314.000 TL
Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Style DSG - 346.000 TL
Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS R-Line DSG - 365.000 TL
Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS Style DSG - 379.500 TL