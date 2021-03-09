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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mart ayı kampanyaları: En uygun sıfır ve ikinci el araba fiyatları! Renault, Citroen, Dacia, Honda fiyat listesi... Mart ayı kampanyaları: En uygun sıfır ve ikinci el araba fiyatları! Renault, Citroen, Dacia, Honda fiyat listesi...
En uygun sıfır ve ikinci el araba fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde araba almak isteyenler uygun fırsatları yakından takip ediyor. Büyük otomotiv devleri piyasayı canlandırmak amacıyla kampanyaları müşterilerine duyuruyor. Sıfır otomobil almak isteyenler bayileri ziyaret ederek fiyatları öğrenmek istiyor. Pandemi döneminde fiyatların yükselmesinin ardından araba almak isteyenler büyük hayal kırıklığına uğramıştı.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 18:17
En uygun sıfır ve ikinci el araba fiyatları ve Renault, Citroen, Dacia, Honda fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında, piyasada durgunluk yaşanmıştı. Ancak normalleşme kararının ardından hareketlilik yaşanmaya başladı. Otomotiv devleri Mart ayında kampanyalı fiyatlarını vatandaşlara duyuruyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, en uygun sıfır ve ikinci el araba fiyatları ve Renault, Citroen, Dacia, Honda fiyat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54'ünü ise otomobil oluşturuyor.
Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG'li otomobiller de piyasada yer buluyor.
Yenilenen teknolojilerle birlikte hybrid ve elektrikli otomobiller hayatımıza girse de içten yanmalı motora sahip araçlar fiyat açısından daha makul seviyelerde bulunuyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL
Sıfır otomobillerin en ucuzu 121 bin 900 liradan başlıyor. Ucuz otomobiller genel olarak benzinli ve manuel viteslerden oluşuyor. Ucuzluk yarışına hybrid olarak ise Uzak Doğu menşeli Suzuki yerleşti.
HAMMADDE SIKINTISI
Otomotiv sektöründe hammadde sıkıntısı oraya çıkmaya başladı. Çip bulunamaması nedeniyle araç üretimleri sekteye uğrarken elektrikli otomobiller için de lityum problemi ortaya çıktı.
Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla araçları için nikel madenine ortak oldu ve bu sorunun önüne geçmek için hamle yapmaya başladı.