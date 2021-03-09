En uygun sıfır ve ikinci el araba fiyatları ve Renault, Citroen, Dacia, Honda fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında, piyasada durgunluk yaşanmıştı. Ancak normalleşme kararının ardından hareketlilik yaşanmaya başladı. Otomotiv devleri Mart ayında kampanyalı fiyatlarını vatandaşlara duyuruyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, en uygun sıfır ve ikinci el araba fiyatları ve Renault, Citroen, Dacia, Honda fiyat listesi...