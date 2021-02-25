Hyundai 82 bin aracını geri çağırıyor
Elektrikli otomobillerde görülmeye başlanan en büyük sorunlardan biri hiç şüphesiz batarya yanması. Hyundai, bu güne kadar 15 aracında görülen 15 vaka nedeniyle 82 bin aracını geri çağırma kararı aldı.
Hyundai yaklaşık 82,000 adet elektrikli otomobili bataryalarda yanma risk nedeniyle geri çağıracak. Şirket Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobili Kona EV'yi birkaç araçta yangın çıkmasının ardından yazılım güncellemesi yapmak için geri çağırmıştı.
Ancak Ocak ayında şirketin daha önce geri çağırdığı araçlardan birinde yangın çıkması üzerine Güney Koreli yetkililer ilk geri çağırmanın kapsamının yeterli olup olmadığını hakkında inceleme başlatmıştı. Ekim ayındakiyle birlikte geri çağırmaların şirkete maliyetinin 900 milyon dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
"TAVSİYELER YANLIŞ UYGULANDI"
Araçlardaki pilleri üreten LG Chem'in birimlerinden LG Energy Solutions'dan yapılan açıklamada Hyundai'nin pil yönetim sisteminde LG'nin hızlı şarj konusundaki tavsiyelerini yanlış uyguladığı ve pilin kendisinin doğrudan yangın riskinden sorumlu olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.
Yeni geri çağırma ile 76,000 adet Kona EV serisi otomobilin yanısıra Ioniq EV ve Elec City modellerinden de bazı araçlar geri çağırılacak.