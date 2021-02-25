Hyundai 82 bin aracını geri çağırıyor

Güney Kore Ulaşım Bakanlığı şimdiye kadar Kona EV araçlarında 15 yangın vakası görüldüğünü ve bu vakaların 11'inin Güney Kore'de ikisinin Kanada'da ve diğer ikisinin de Avusturya ve Finlandiya'da görüldüğünü açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN