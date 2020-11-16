Araç sahipleri dikkat! Uzman isim uyardı: Ucuz antifriz 15 bin liralık masraf açabilir

Kalitesiz antifriz kullandığımızda aracın marka ve modellerine göre değişiyor. 3 ile 5, 10, 15 bin liraya kadar masraflarımız çıkıyor. Birçok şoför ucuz buldukları için 10 liradan 20 liradan kaçıyorlar ama 5, 10, 15 bin lira kadar yeniden cereme çekiyorlar. Hani hiçbir firmaya da dava açma durumu olmuyor. Niye? Firmanın markası belli değil. Merdiven altı üretimler var. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.