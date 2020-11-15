İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEN HİBRİT TEKNOLOJİSİ ÖNERİSİ

İngiltere'de otomobil sektörü, elektrikli sistem ile geleneksel motorların bir arada kullanıldığı hibrit otomobillerin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve hibrit araçların elektrikli otomobillere geçiş süreci olarak kullanılmasını talep ediyor. İngiltere'de satılan her dört otomobilden birinin bir çeşit hibrit teknolojisi içerdiği belirten sektör, hibrit otomobillerin geleneksel benzinli ve dizel modellere göre daha sonraki bir tarihte aşamalı olarak kaldırılması önerisinden bulundu. Sektör, bu yöntemin çoğu tüketiciyi elektrikli araç teknolojisiyle tanıştırmanın bir yolu olduğunu iddia etti.

Birleşik Krallık'ta iki tesisi bulunan Toyota ise hibrit modellerin yasaklanmasının İngiltere'de gelecekteki yatırımları tehlikeye atacağı konusunda uyardı.