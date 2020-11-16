Araç sahiplerinin merakla beklediği haber geldi! Ödeme sistemi değişiyor

"Dijital Türkiye yolculuğunda son derece önemli gördüğümüz diğer bir konu da kamu kurumlarının elindeki verilerden daha fazla değer oluşturulmasıdır. Coğrafi bilgi sistemleri ile toprağımızın, sanayi alanlarının, yol ve konut bilgilerinin Dijital Türkiye Platformu'na entegre edilme çalışmaları veriyi değere dönüştürme vizyonumuzun güzel bir örneğidir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği ile yürütülen Türk Beyin Projesi de yine diğer önemli bir örneği oluşturmaktadır.